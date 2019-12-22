Konya Büyükşehir'den ilk kez beton yol uygulaması
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Konya Büyükşehir'den ilk kez beton yol uygulaması

Konya Büyükşehir Belediyesi, Aslım Caddesinde tamamen yerli malzemeler kullanılarak hazırlanan karışımla beton yol çalışması yapıyor.

22.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:12
Konya Büyükşehir'den ilk kez beton yol uygulaması

Büyükşehir Belediyesi, Aslım Caddesinde tamamen yerli malzemeler kullanılarak hazırlanan karışımla beton yol çalışması yapıyor. Bitüm içerikli yol kaplamalarından yüzde 30 daha ekonomik ve uzun ömürlü olması beklenilen beton yol ilk kez yapılıyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı , Ereğli Yolu ile Aksaray Yolu arasında önemli bir bağlantı olan, sanayi sitelerini birbirine bağlayan ve özellikle yüksek tonajlı araçların kullandığı Aslım Caddesinde ilk kez beton yol uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.


"Yüzde 30 daha ekonomik ve uzun ömürlü olmasını hedefledik"


Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte beton yol çalışmalarının özel beton serici makinesiyle başlatıldığını söyleyen Başkan Altay, "Tamamen yerli malzemeler kullanılarak hazırlanan karışımla beton yol uygulaması yapıyoruz. Bu çalışma, bitüm içerikli yol kaplamalarından yüzde 30 daha ekonomik ve uzun ömürlü olmasını hedefledik. Çalışma, Aslım Caddesinde 1.2 kilometre uzunluğunda, 13.5 metre genişliğindeki alanda uygulanan yeni sistem başarılı olursa daha geniş alana yayacağız ve önemli bir tasarruf olacak" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
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