Konya Büyükşehir'den çocuklara yönelik masal yazma yarışması Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okul eğitimlerine evlerinde devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Benim Dünyam" temalı masal yazma yarışması düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okul eğitimlerine evlerinde devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Benim Dünyam" temalı masal yazma yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecini evlerinde geçiren çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinliklerin gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların bu süreçte evde okul eğitimlerinin dışında kalan zamanlarda verimli vakit geçirmeleri için YouTube kanalı üzerinden çeşitli etkinlikler gerçekleştirdikleri aktardı.

Masal yarışmasıyla çocukların edebi ve düşünsel yönlerini zenginleştirerek hayal dünyalarını kaleme almalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bütün çocukları yarışmaya katılmaya davet ediyorum. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği Benim Dünyam Masal Yazma Yarışması'nda her iki kategoride, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira verilecek. Ayrıca mansiyon ödülü 3 bin lira, teşvik ödülü olarak da bin lira verilecek. Başvuruları 30 Haziran'a kadar sürecek yarışmanın ayrıntılı genel katılım koşullarına www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabilir."

Kaynak: AA