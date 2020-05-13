Konya Büyükşehir'den çiftçiye çilek fidesi desteği
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Konya Büyükşehir'den çiftçiye çilek fidesi desteği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destek çalışmaları kapsamında Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Kızılören Mahallesi'ndeki çiftçilere çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir'den çiftçiye çilek fidesi desteği
13.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:35

255 MİLYON LİRALIK TARIMSAL DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren kırsalda tarımın desteklenmesi konusunda çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Altay, "Bugüne kadar tarıma 255 milyon liralık bütçe ayrıldı. Bunun 210 milyon lirasına sulama yatırımlarını gerçekleştirdik. Şu anda da 25 bölgede 35 milyon lira bedelle sulama yatırımlarına devam ediyoruz. 45 milyon liralık da fide ve ekipman desteğinde bulunduk" dedi.

KONYA ÇİLEK ÜRETİM MERKEZİ OLDU

Özellikle çilek konusunda Konya'nın adeta yeniden bir üretim merkezi olduğunu kaydeden Başkan Altay, belediye olarak çiftçilere bugüne kadar 45 milyon çilek fidesi dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu fidelerden yıllık 40 bin ton üretim yapıldığını ve çiftçinin 200 milyon liralık gelir elde edeceğini vurguladı.

TARIMSAL DESTEĞİ ÖNEMSİYORUZ

Çileğin kırsaldaki insanlar için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Başkan Altay, "Bugün de 2.8 milyon fidenin dağıtımına başlıyoruz. İnşallah Perşembe gününe kadar fidelerimizin tamamı çiftçilerimize ulaştırılmış olacak. Amacımız kırsaldaki insanlarımızın gelirini artırmak ve Konya'nın üretimin merkezi haline gelmesi. Kovid salgını sürecinde de gördük ki tarımsal ve hayvansal üretim, savunma sanayi gibi ülkeler için stratejik öneme sahip. Artık kendi kendine yeter hale gelmek çok önemli. Bu manada tarımsal desteklemeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu.

AMACIMIZ KONYA'DA ÜRETİMİN ARTMASI

Çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini, bugüne kadar 122 bin çiftçiye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, bunun yanında süt toplama merkezleri, mezbahaneler, süt analiz laboratuvarları, lavanta üretimi ve distilasyon merkezi, tarımsal ekipman desteği gibi çok yönlü çalışmaları Tarım Bakanlığı ve KOP İdaresiyle birlikte gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Amaçlarının Konya'da üretimin artması olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konya tarımın ve hayvancılığın merkezi. Biz Konya olarak üretmeye ve çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Konya, tüm Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol üstlenecek. Yeni üretimin yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da bütün çiftçilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal sulama, fide ve her türlü tarımsal destekte her zaman yanlarında olduğunu belirten Kavuş, Başkan Altay'a teşekkür etti.

Meram'ın tarımsal üretim konusunda önemli bir merkeze olduğunu kaydeden Kavuş, fidelerin, Meram'da bulunan Konya'nın ilk ve tek fide üretim merkezinde üretimiyle ilgili planlama yaptıklarını, Konya'nın fidesinin Konya'da üretilip Konyalılar tarafından dağıtılmış olacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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