Konya Büyükşehir'den bisikletle şehir turu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya Büyükşehir'den bisikletle şehir turu

Konya Büyükşehir'den bisikletle şehir turu Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya'da bisiklet kullanımını teşvik etmek, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve turizme katkı sağlamak amacıyla bisikletle şehir turu düzenledi.

13.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:36

Konya Büyükşehir'den bisikletle şehir turu

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya'da bisiklet kullanımını teşvik etmek, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve turizme katkı sağlamak amacıyla bisikletle şehir turu düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik etmek ve bisikleti turizmin bir parçası haline getirmek amacıyla rehberler eşliğinde bisikletle şehir turu düzenledi. Türkiye'nin bisiklet şehri olarak anılmak için çeşitli projeler yürüten ve şehri bisiklet yollarıyla donatan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bisikletle şehir turuna genciyle yaşlısıyla 40 bisiklet sever katıldı. Spor yapmanın mutluluğunu yaşayan bisiklet severler tura rehberlik eden uzmanlar tarafından Konya'nın tarihi ve turistik yerleri hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatı buldu. YHT Garı'ndan başlayan tur, Büyükşehir Mevlana Kültür Merkezi'nde sona ererken etkinliğe katılan bisiklet severler, şehir turuna katılmanın ve bisikletle Konya'yı yakından tanımanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi bisiklet turları farklı destinasyonlarda devam edecek.

Konya Büyükşehir'den bisikletle şehir turu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı Haber
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali...
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim...
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Twitter Instagram Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Konya Büyükşehir'den bisikletle şehir turu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 14:41:39. #1.14#
title