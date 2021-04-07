Konya Büyükşehir'den 5 ilçeye tarım müdürlüğü binası
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Konya Büyükşehir'den 5 ilçeye tarım müdürlüğü binası

Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir'den 5 ilçeye tarım müdürlüğü binası

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından beş ilçeye tarım müdürlüğü binası kazandırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından beş ilçeye tarım müdürlüğü binası kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ilgın, Halkapınar, Derbent, Güneysınır ve Sarayönü ilçelerinde ilçe tarım müdürlüğü binaları yapılıyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal destekler, sulama yatırımları ve eğitimlerle çiftçi ve üreticiye destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KOP idaresi ile ilçelerin kalkınması için önemli projeler yürüttüklerine değinen Altay, şunları kaydetti:

"İlçe tarım müdürlüklerinin özellikle çiftçilerin yoğun olarak kullandığı ve ilçelerde artık standartlarını yitirmiş binalardı. Yapmış olduğumuz protokolle 5 ilçemizde, ilçe tarım müdürlüğü binaları inşa ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Büyükşehir olarak tarımsal destekler, sulama yatırımları ve eğitimlerle çiftçimize ve üreticimize destek olmaya devam edeceğiz."

Altay'ın, KOP İdaresi desteğiyle Ilgın'a kazandırılan ve yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kapalı Hayvan Pazarı alanını da incelediği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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