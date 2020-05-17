Konya Büyükşehir'den 31 ilçedeki bin 154 muhtara hijyen seti desteği Konya Büyükşehir Belediyesi, yen tip koronavirüsle (Kovid-19 ) mücadele sürecinde etkin görev alan kentteki tüm mahalle muhtarlarına dezenfektan, maske ve siperlik desteğinde bulunduğunu bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yen tip koronavirüsle (Kovid-19 ) mücadele sürecinde etkin görev alan kentteki tüm mahalle muhtarlarına dezenfektan, maske ve siperlik desteğinde bulunduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hazırlanan hijyen setlerinin, ilçe belediyeleri ve muhtar dernekleri aracılığıyla 31 ilçedeki bin 154 muhtara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kovid-19 sürecinde sahada göstermiş oldukları başarılı çalışmalardan dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Kovid-19 salgını sebebiyle yaşanılan zor günlerin ardından normalleşme sürecine girildiğini anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Sürecin ilk başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin virüse karşı verdiği mücadele tüm dünyaya örnek oldu. Konya'da da virüse karşı mücadelemizi aralıksız sürdürdük. Bu süreçte de muhtarlarımızın her zamanki gibi büyük desteğini ve katkısını gördük. Muhtarlarımıza tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum."

Açıklamada, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken ve Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir'in, Konya'da bulunan bin 154 mahalle muhtarına gönderilen hijyen desteğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ve emeği geçenlere teşekkür ettiği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA