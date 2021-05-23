Konya Büyükşehir'den 2021'de mahalle yollarına 128 milyon lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Büyükşehir'den 2021'de mahalle yollarına 128 milyon lira

Konya Büyükşehir'den 2021'de mahalle yollarına 128 milyon lira
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 392 kilometrelik mahalle yolu çalışması 128 milyon liraya mal olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 392 kilometrelik mahalle yolu çalışması 128 milyon liraya mal olacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Konya genelindeki sorumluluk alanlarında 392 kilometre mahalle yolu çalışması yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"İlçelerimize prestij caddeler kazandırdıktan sonra mahalle yollarında da kaliteyi yükseltmeye ve ihtiyaç olan mahallelere yeni yollar yapmaya devam ediyoruz. Buna göre 2021 yılı yatırım programımız kapsamında 29 ilçemizde 392 kilometre mahalle yolu yatırımına başladık. Bu yıl ilçelerde gerçekleştireceği sathi kaplama mahalle yolu çalışmalarının maliyeti 128 milyon lira tutuyor."

Mahalle yollarına ilave olarak, Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde de sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştireceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Armağan Çağlayan Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya Büyükşehir'den 2021'de mahalle yollarına 128 milyon lira - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 14:50:40. #1.11#

title