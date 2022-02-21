Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular turnuvalardan madalyayla döndü

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu genç tekvando ve judocular, katıldıkları turnuvalardan madalyayla döndü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup müsabakalarında 7 altın, 10 gümüş, 1 bronz alan Büyükşehir Belediyespor, Konya'daki MEB Liseler Arası Gençler Konya İl Tekvando müsabakalarında da 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Açıklamada, turnuvada madalya kürsüsüne çıkan sporcularla ilgili şu bilgiler verildi:

"32 kiloda Havva Sena Toprak, 36 kiloda Rahime Erçin, 44 kiloda Aleyna Sena Koyak, 34 kiloda Muhammet Enes Özdemir, 38 kiloda Enes Gökülü, 46 kiloda İsak Koçak ve 60 kiloda Hasan Doğan altın madalya kazandı. 40 kiloda Elif Su Özdemir, 44 kiloda Döndü Nida Demir, 48 kiloda Selin Beştav, 63 kiloda Hacer Ercan, 38 kiloda Mehmet Ali Uçar, 42 kiloda Süleyman Tekin, 46 kiloda Hacı İbrahim Yılmaz, 60 kiloda Kadir Çakıcı, 66 kiloda Mehmet Ali Aydoğdu, +66 kiloda Muhammet Hamza Aydilek ikinci olarak gümüş madalya, 44 kiloda Esma Canavar ise bronz madalya kazandı."

Konya'da düzenlenen müsabakalarda da 44 kiloda Aysima Kayabaşı ikincilikle gümüş madalya kazanırken, 46 kiloda Medine Alara Üzüm, 68 kiloda Saliha Başmaya ve 63 kiloda Ali Uçar da bronz madalyanın sahibi oldu.

Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Başkanlık Kupası Para Tekvando Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyespor'u + 80 kiloda temsil eden Mehmet Sami Saraç'ın bütün rakiplerine üstünlük kurarak altın madalya kazanma başarısı gösterdiği belirtildi.