Konya Büyükşehir Belediyesporlu okçulardan 3 altın madalya

Konya Büyükşehir Belediyesporlu okçular Murat Kamışdere ve Hatice Şen, Antalya'da düzenlenen Okçuluk Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu okçular Murat Kamışdere ve Hatice Şen, Antalya'da düzenlenen Okçuluk Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, okçuların Antalya'da düzenlenen Vedat Erbay Spor Akademisi Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandıkları belirtildi.

Okçu Murat Kamışdere'nin, Olimpik Büyük Erkekler ve Master Erkekler'de ayrı ayrı altın madalya kazandığı kaydedilen açıklamada, diğer okçu Hatice Şen'in de Makaralı Büyük Bayanlarda rakiplerini yenerek altın madalya kazandığı vurgulandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, yarışmada kenti temsil ederek altın madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik edip başarılarının devamını dilediği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı