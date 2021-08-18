Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu judoda Avrupa üçüncüsü oldu
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Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu judoda Avrupa üçüncüsü oldu

Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu judoda Avrupa üçüncüsü oldu
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Spor

Konya Büyükşehir Belediyesporlu Şeyma Yıldırım, Letonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncülük maçında rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu Şeyma Yıldırım, Letonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncülük maçında rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şampiyonada 37 ülkeden 176 kadın ve 217 erkek judocunun katıldığı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu Şeyma Yıldırım'ın 48 kiloda yarı finale kadar tüm müsabakalarını kazandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarı final müsabakasında Romanyalı rakibine kaybeden milli sporcumuz, bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibini ipponla mağlup ederek Avrupa 3'üncüsü oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yıldırım'ın şehrimizi ve ülkemizi gururlandırdığını belirterek, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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