Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocuların Türkiye Şampiyonası başarısı

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'da yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'da yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şampiyonaya Konya Büyükşehir Belediyesporlu 10 sporcunun katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonayla ilgili, "10 sporcu ile şampiyonaya katılan kulübümüz, 2 altın ve 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 316'sı kadın 736 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular damga vurdu." ifadesi kullanıldı.

Şampiyonaya katılan 10 sporcudan 7'sinin madalya sevinci yaşadığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şampiyonada, 63 kiloda Sinem Oruç ve 60 kiloda Ömer Faruk Turgutlu altın madalya sevinci yaşadı. 42 kiloda Yusuf Baş, 36 kiloda Rahime Erçin, 44 kiloda Döndü Nida Demir, 55 kiloda Ahmet Emir Solak ve 63 kiloda Atiyenaz Apar ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. Ayrıca turnuva sonunda Büyükşehir Belediyespor antrenörü Hakan Aydoğan 154 antrenörün görev aldığı turnuvada en başarılı ikinci antrenör oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrimizi gururlandıran genç judocuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Öte yandan 17-19 Ağustos tarihleri arasından Letonya'nın Riga şehrinde düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 50 kiloda Yusuf Can Uzun, 48 kiloda Şeyma Yıldırım ve 52 kiloda Meryem İclal Arslan kulübümüz adına şehrimiz ve ülkemiz adına kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı