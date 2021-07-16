Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Kilis'den madalyayla döndü

Kilis'te gerçekleştirilen 15 Temmuz Yaz Spor Festivali İller Arası Judo Turnuvası'nda Konya Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden judocular, 6 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Kilis'te gerçekleştirilen 15 Temmuz Yaz Spor Festivali İller Arası Judo Turnuvası'nda Konya Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden judocular, 6 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

19 İlden toplam 350 sporcunun katıldığı organizasyonda Konya'yı ve kulübünü temsil eden judoculardan, Kevser Osman, Alişan Yıldız, Ömer Faruk Turgutlu, Osman Düzgün, Sinem Oruç, Zeynep Betül Ayyıldız altın madalyanın sahibi olurken, Ahmet Emir Solak ve Mustafa Enes Cirik gümüş madalya, Elif Nur Yalçın, Ayşe Açar ve Vahit Yusuf Avan bronz madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın