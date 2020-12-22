Konya Büyükşehir Belediyespor Fair Play ödülü aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya Büyükşehir Belediyespor Fair Play ödülü aldı

22.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:14
Konya Büyükşehir Belediyespor Fair Play ödülü aldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "Sportif Fair Play Davranış" dalında Şeref Diploması'na layık görülen Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı'nı tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "Sportif Fair Play Davranış" dalında Şeref Diploması'na layık görülen Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı'nı tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında "Sportif Fair Play Davranış" dalında Şeref Diploması'na layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 38'incisi verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları arasında Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı'nın da bulunmasından Konya adına büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, gençleri tebrik etti. Belediye olarak toplam 11 amatör branşta gençleri yetiştirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Altay, "Fair Play gibi şehrimizin maneviyatına ve duruşuna yakışan bir ödülün kazanılmasından dolayı gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Judo takımımızın 8 ilden 250 sporcunun Konya'da katıldığı judo çalışma kampında misafir takımların sporcularını evlerinde misafir etmesi; evlerinden getirdikleri yemekleri kamptaki sporcu arkadaşlarına ikram etmeleri sevginin ve kardeşliğin şehri olan Konya'mıza çok yakışan bir davranış olmuştur. Takımımızın bu davranışı 'Sporun barış, sevgi ve kardeşlik getirdiği' düşüncesinin en güzel örneğini teşkil etmiştir. Konya'nın misafirperverliğini bir kez daha Türkiye'ye duyuran sporcu kardeşlerimizin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Fair Play ödülüne layık görülmesi Konya'mız için gurur vesilesi olmuştur. Ödüle layık görülen bütün judocu kardeşlerimizi, ailelerini, hocalarımızı ve yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

Konya Büyükşehir Belediyespor Fair Play ödülü aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İsmail Demir Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Samet Aybaba Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya Büyükşehir Belediyespor Fair Play ödülü aldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:15:39. #1.14#
title