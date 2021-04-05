Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonu galibiyetle kapattı
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Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonu galibiyetle kapattı

Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonu galibiyetle kapattı

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi A Grubunda mücadele veren Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek ligi 6. sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi A Grubunda mücadele veren Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek ligi 6. sırada tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda normal sezonun hafta sonu oynanan maçların ardından tamamlandığı belirtildi.

Kenti 1. Ligde temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor'in, ligin 22. hafta maçında sahasında Jeopark Kula Belediyespor ile karşı karşıya geldiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynandığı bildirilen müsabakayla ilgili şunlar kaydedildi:

"Müsabakada temsilcimiz, üç seti de 25-20'lik skorlarla kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı. Sarı mavili temsilcimiz bu sonuçla Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunu topladığı 36 puanla 6'ıncı sırada tamamlamış oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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