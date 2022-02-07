Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Haberler

KONYA (Bültenler) - ATLETİZM'DE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 600 atletin boy gösterdiği organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyespor'u başarıyla temsil eden Mehmet Emir Öztaş, Üç Adım Atlama branşında Türkiye 3'üncüsü olarak göğsümüzü kabarttı.

VOLEYBOLDA DEPLASMANDA KAZANDIK

Konya'yı Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayseri Şahinspor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan zorlu mücadelede 25-27, 25-23, 21-25 ve 13-25'lik setlerle rakibine üstünlük kuran Büyükşehir Belediyespor müsabakadan 3- 1 galip ayrıldı. Büyükşehir Belediyespor, 13.hafta maçında Pazar günü saat 14.00'da Konya'da Aksaray Mtal Spor'u konuk edecek.

GENÇ BASKETBOLCULARIMIZ KONYA İKİNCİSİ OLDU

Konya Basketbol İl Şampiyonası U14 kategorisinde Büyükşehir Belediyespor, Konya 2'incisi oldu. Temsilcimiz bu sonuçla Türkiye Basketbol Federasyonu U14 Bölge Şampiyonası'nda Konya'yı temsil etme hakkı kazandı.

KOSKİ ÇALIŞANI GÜREŞÇİDEN TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Öte yandan Edirne'de gerçekleştirilen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanı Lütfullah Mustafa Kılıç 97 kiloda Konya'yı temsil etti. Kılıç, 19 ilden 72 sporcunun katıldığı turnuvada, Grekoromen Stil branşında Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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