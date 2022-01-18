Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesporlu takımlar ve bireysel branşlarda mücadele eden sporcular başarılarıyla göz dolduruyor.

HENTBOL TAKIMINDA YÜZLER GÜLÜYOR

Konya'yı Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Ligi'nde başarıyla temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Erkekler Hentbol Takımı, 5.hafta maçında deplasmanda Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor ile karşılaştı. Porsuk Spor salonunda oynanan ve başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Büyükşehir Belediyespor maçı 30 – 40'lık sonuçla kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Büyükşehir Belediyespor, bir sonraki maçında yine Eskişehir ekiplerinden Everest Yapı Yenidoğanspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20 Şubat Pazar günü saat 14:30'da Porsuk Spor Salonunda oynanacak.

SPORCUMUZDAN TEKVANDODA GÜMÜŞ MADALYA

Konya Büyükşehir Belediyesporlu tekvandoculardan Beytullah Şeker, Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda şehrimizi başarıyla temsil etti. 68 kiloda mindere çıkan Şeker, gümüş madalya kazanarak gururumuz oldu.

ATLETİZMDE SÜPER LİG'DEYİZ

Öte yandan Mersin'de düzenlenen Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi Yarışmaları Eleme Kademesinde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor Atletizm takımı, ilk 6 takım arasında yer alarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

SPORCUMUZ HENTBOL U18 MİLLİ TAKIM KAMPINA ÇAĞRILDI

Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular farklı kategorilerde Milli Takımlarda gururumuz olmaya devam ediyor. Son olarak 17-20 Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Hentbol U18 Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna Büyükşehir Belediyesporlu Sabri Kerem Şenocak'ta davet edildi.

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