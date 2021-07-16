Konya Büyükşehir Belediyesinin Kosova'da açtığı KOMEK'ten 216 kişi sertifikalarını alarak mezun oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesinin Kosova'da açtığı Konya Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) eğitim gören 216 kursiyer sertifikalarını alarak mezun oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesinin Kosova'da açtığı Konya Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) eğitim gören 216 kursiyer sertifikalarını alarak mezun oldu.

Balkan ülkeleriyle Türkiye'nin kültürel bağları güçlendirme amacıyla, Konya Büyükşehir Belediyesinin, TİKA ile Kosova'da birlikte yürüttüğü meslek edindirme kursları bölge insanın istihdamına önemli katkı sağlıyor.

Son olarak Kosova'da açılan KOMEK'in meslek edindirme kurslarında eğitim alan 216 kursiyer, başarılı geçen iki dönemin ardından sertifikalarını alarak mezun oldu.

Kosova'nın Prizren şehrinde 2019 yılından beri faaliyetlerini sürdüren KOMEK'te, Kağıt Rölyef, Islak Keçe, Ahşap Yakma, Kurdele Nakışı, Mefruşat ve Moda Tasarımı branşlarında bugüne kadar 216 kursiyer eğitim aldı.

Düzenlenen sertifika törenine, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Prizren Türkiye Başkonsolosu Serdar Özaydın, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Prizren Belediyesi Meclis Üyesi Serdan Kervan, Priştine TİKA Koordinatörü Cihan Dinçer, Türk Temsil Heyeti Başkanı Yunus Emre Işıkoğlu ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nden temsilciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın