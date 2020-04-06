Konya Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele destekleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Konya Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele destekleri - Haberler
Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele destekleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, belediyelerine kira ödeyen tüm kiracılardan iki ay boyunca herhangi bir ücret almayacaklarını bildirdi.

06.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:24
Konya Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele destekleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, belediyelerine kira ödeyen tüm kiracılardan iki ay boyunca herhangi bir ücret almayacaklarını bildirdi.

Altay, video konferans yöntemiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi, sorularını yanıtladı.

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde olduğunu dile getiren Altay, 50 ekip ve 110 personelle kentte dezenfeksiyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

Altay, toplu ulaşım araçlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle toplu ulaşımda sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Yine toplu ulaşımda ortalama doluluk oranımız da yüzde 24 civarındadır. Öte yandan sosyal yardımlarımız devam ediyor ve en önemli gündem maddemiz de budur. Bütün yoğunluğumuzu buna aktardık. Son bir ayda 25 bin hemşehrimize gıda ve temizlik malzemesi desteği verdik. Yardım limitimizi yüzde 25 artırdık. 18 bin öğrencimize de sosyal destek sağladık. Yine ürettiğimiz maskeleri toplu ulaşım araçlarında ücretsiz olarak dağıtıyoruz."

"Belediyemizin tüm kiracılarından iki ay boyunca hiçbir kira talep etmeyeceğiz"

Konyalı tüm hayırseverleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet eden Altay, şöyle devam etti:

"Tüm resmi ve özel kurumlardaki sağlık çalışanları ile eczane çalışanlarımız, belediyemize ait toplu ulaşım araçları ile otoparklardan ücretsiz yararlanıyor. Belediye olarak esnafımıza ve hemşehrilerimize destek kararları aldık. Belediyemizin kiracısı olanların kiralarını gecikme zammı olmadan iki ay ertelemiştik. Ancak belediyemizin tüm kiracılarından iki ay boyunca hiçbir kira talep etmeme kararı aldık. Yani erteleme değil ücretsiz bir dönem imkanı sağlıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın kararıyla 'iş yeri geçici olarak kapatılan kiracılardan iş yerinin kapalı olduğu sürece kira tahsili yapılmayacaktır' ibaresini gerçekleştirmiş olduk. Buna göre düzenlememizi gerçekleştirmiş olduk. Yani belediyemizin kiracıları iki ay boyunca herhangi bir kira ödemeyecek. Ayrıca bu süreç içerisinde hiçbir abonemizin suyu kesilmeyecek ve suyu kesilmiş olan vatandaşlarımızın da suyu tekrar en kısa sürede açılacak."

"Su fiyatlarını da 2019 fiyatlarına geri çektik"

Altay, belediye olarak denetim faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayarak, "Su fiyatlarını da 2019 fiyatlarına geri çektik. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden iki ay boyunca su ücreti alınmayacaktır. 1 Nisan'dan itibaren esnaf odalarımıza kayıtlı tüm esnafımız iki ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz kullanacak." diye konuştu.

Altay, toplu ulaşım kullanan vatandaşlara her gün 50 bine yakın ücretsiz maske dağıttıklarını da ifade etti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle İstanbul ulaşımı tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul ulaşımı tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise İrem Derici Aleyna Tilki Kerem Alışık
Spor Neymar Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Konya Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele destekleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 13:15:38. #1.15#
title