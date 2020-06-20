Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu
Konya Büyükşehir Belediyesi, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren Selçuk Üniversitesi-Adliye arasında mevcut tarifeye ek olarak aktarmasız tramvay seferleri düzenleyeceğini bildirdi.
20.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:28
Konya Büyükşehir Belediyesi, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren Selçuk Üniversitesi-Adliye arasında mevcut tarifeye ek olarak aktarmasız tramvay seferleri düzenleyeceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ek seferlerin, hafta içi sabah Kampüs-Adliye arası 06.35-06.50 saatlerinde, akşam ise Adliye-Kampüs arası 17.05-17.20 saatlerinde gerçekleşeceği belirtildi.
Kaynak: AA