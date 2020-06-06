Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan yeni normalleşme sürecinde toplu ulaşımdaki düzenlemeleri bildirdi.
06.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:33
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan yeni normalleşme sürecinde toplu ulaşımdaki düzenlemeleri bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, otobüslerdeki yolcu yoğunluklarının kontrol edilerek yoğunluğu artan otobüs hatlarına ilave seferler verildiği belirtildi.
Açıklamada, 8 Haziran Pazartesi gününden geçerli olacak yeni sefer saatlerine "atus.konya.bel.tr" adresinden ve mobil cihazlarda Konya uygulamasının Akıllı Ulaşım bölümünden ulaşılabileceği kaydedildi.
Kaynak: AA