Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu
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Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan yeni normalleşme sürecinde toplu ulaşımdaki düzenlemeleri bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu
06.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:33

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan yeni normalleşme sürecinde toplu ulaşımdaki düzenlemeleri bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, otobüslerdeki yolcu yoğunluklarının kontrol edilerek yoğunluğu artan otobüs hatlarına ilave seferler verildiği belirtildi.

Açıklamada, 8 Haziran Pazartesi gününden geçerli olacak yeni sefer saatlerine "atus.konya.bel.tr" adresinden ve mobil cihazlarda Konya uygulamasının Akıllı Ulaşım bölümünden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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