Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattında yürütülen çalışmalar kapsamında açıklamada bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattında yürütülen çalışmalar kapsamında açıklamada bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattında, Nalçacı Caddesi Büyükşehir Belediye binası önünde yeni montajı yapılan demir yolu makasının son kaynak çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplu ulaşım seferleri hakkındaki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle 20 Mayıs Çarşamba saat 20.45'ten sonra Alaaddin-Teknik Lise durağı arasında tramvay seferleri hizmet veremeyecek, seferler otobüslerle gerçekleştirilecektir. Bu süreçte Selçuk Üniversitesi-Teknik Lise arasında tramvaylar çalışmaya devam edecektir. Çalışmalar aynı gece tamamlanacak, tramvay seferleri 21 Mayıs Perşembe sabahı normal seyrinde devam edecektir."

Kaynak: AA