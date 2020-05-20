Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu
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Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu

Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattında yürütülen çalışmalar kapsamında açıklamada bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu
20.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:30

Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattında yürütülen çalışmalar kapsamında açıklamada bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattında, Nalçacı Caddesi Büyükşehir Belediye binası önünde yeni montajı yapılan demir yolu makasının son kaynak çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplu ulaşım seferleri hakkındaki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle 20 Mayıs Çarşamba saat 20.45'ten sonra Alaaddin-Teknik Lise durağı arasında tramvay seferleri hizmet veremeyecek, seferler otobüslerle gerçekleştirilecektir. Bu süreçte Selçuk Üniversitesi-Teknik Lise arasında tramvaylar çalışmaya devam edecektir. Çalışmalar aynı gece tamamlanacak, tramvay seferleri 21 Mayıs Perşembe sabahı normal seyrinde devam edecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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