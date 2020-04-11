Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarıyla ilgili alınan karara ilişkin yeni açıklamada bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarıyla ilgili alınan karara ilişkin yeni açıklamada bulundu. Açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 12 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere pazar tarifelerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi. Toplu ulaşım seferleri hakkındaki açıklamada, "Yeni sefer saatlerine atus.konya.bel.tr adresi ile mobil cihazlardaki Konya uygulamasının 'Akıllı Ulaşım' bölümünden erişilebilmektedir." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA