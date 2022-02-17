Konya Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 14 indirim - Haberler
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Konya Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 14 indirim

AA, Zehra Melek Çat - Güncel
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Konya Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 14 indirim

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim çağrısına karşılık verdi.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim çağrısına karşılık verdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya'mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dahil Konya'mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

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