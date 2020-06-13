Konya Büyükşehir Belediyesinden bisikletle şehir turu
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Konya Büyükşehir Belediyesinden bisikletle şehir turu

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve turizme katkı sağlamak amacıyla bisikletle şehir turu düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden bisikletle şehir turu
13.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:30

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve turizme katkı sağlamak amacıyla bisikletle şehir turu düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bisiklet turunun, YHT Garı'ndan başlayıp Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde sona erdiği belirtildi.

Bisikleti, turizmin bir parçası haline getirmek amacıyla rehberler eşliğinde bisikletle şehir turu düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bisikletle şehir turuna genciyle yaşlısıyla 40 bisikletsever katıldı. Spor yapmanın mutluluğunu yaşayan bisikletseverler tura rehberlik eden uzmanlar tarafından Konya'nın tarihi ve turistik yerleri hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Etkinliğe katılan bisikletseverler, şehir turuna katılmanın ve bisikletle kenti yakından tanımanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi bisiklet turları farklı destinasyonlarda devam edecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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