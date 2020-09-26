Konya Büyükşehir Belediyesinden bisiklet tramvayı duyurusu
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Konya Büyükşehir Belediyesinden bisiklet tramvayı duyurusu

26.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:46
Konya Büyükşehir Belediyesinden bisiklet tramvayı duyurusu

Konya Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışması nedeniyle bisiklet tramvayının Alaaddin-Otogar istasyonları arası çalışacağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışması nedeniyle bisiklet tramvayının Alaaddin-Otogar istasyonları arası çalışacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 28 Eylül'den itibaren Selçuk Üniversitesi Tramvay Hattı son durak bölgesinde bakım çalışması yapılacağı belirtildi.

Yürütülecek çalışma nedeniyle bisiklet tramvayının Alaaddin-Otogar istasyonları arası çalışacağı kaydedilen açıklamada, diğer tramvayların normal şekilde Alaaddin-Kampüs arası çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Çalışmanın 20 gün süreceği, sonrasında bisiklet tramvayının Alaaddin-Kampüs arası seferlerini yapmaya devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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