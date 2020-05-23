Konya Büyükşehir Belediyesinden bayramda sokak hayvanları için bin 800 kilo yem
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Konya Büyükşehir Belediyesinden bayramda sokak hayvanları için bin 800 kilo yem

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarının aç kalmaması için derneklere ve gönüllü hayvan dostlarına bayram öncesi bin 800 kilo yem verirken, şehrin farklı noktalarında yemleme çalışmalarını da sürdüreceğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden bayramda sokak hayvanları için bin 800 kilo yem
23.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:33

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarının aç kalmaması için derneklere ve gönüllü hayvan dostlarına bayram öncesi bin 800 kilo yem verirken, şehrin farklı noktalarında yemleme çalışmalarını da sürdüreceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sokak hayvanları için kullanılan yem miktarının 75 tonu bulduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramda da sokak hayvanlarının sahipsiz kalmayacağını vurguladı.

Bayram öncesi şehir merkezindeki 250 beslenme odağına hazır mama bırakıldığını, çalışmaların bayramda da devam edeceğini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Büyükşehir olarak Ramazan Bayramı tatilinde de sokak havanlarımıza sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz sokak hayvanlarımız aç kalmasın diye besleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, beslenme odaklarına düzenli olarak yem bırakmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarımızın beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra sağlıkları da bizler için önemli. Acil durum ekiplerimiz yaralı ve hasta hayvanlarımızın tedavileri için 7/24 hizmete devam ediyor. Hemşehrilerimizden de bu süreçte bir ricamız olacak. Bu sıcak günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için evlerinin önünde uygun yerlere bir kap yemek ve su bırakmayı ihmal etmesinler."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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