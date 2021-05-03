Konya Büyükşehir Belediyesinden, bal üreticilerine destek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır'a "Bal Dolum, Paketleme ve İşleme Tesisi" kazandırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır'a "Bal Dolum, Paketleme ve İşleme Tesisi" kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tesisi ilçeye kazandırarak bölgedeki bal üreticilerinin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacaklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde destek kazanan projeler arasında daha önce açıkladığı Bozkır Bal Dolum, Paketleme ve İşleme Tesisinin kurulumu için geçtiğimiz yıl işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatan Altay, merkezi hükümet ve yerel yönetim işbirliğinin güzel bir örneğinin Bozkır'da sergilendiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi için bal üreticisine destek olduklarının altını çizen Altay, "Üreterek şehrimize ve ülkemize katkıda bulunan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda Bozkır için büyük önem taşıyan bal dolum, paketleme ve işleme tesisini ilçemize kazandırarak bölgedeki bal üreticilerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. İlçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altay, Bozkır'a yapılacak bal dolum, paketleme ve işleme tesisinin 1 milyon 300 bin liraya mal olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin