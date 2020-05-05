Konya Büyükşehir Belediyesinden 10 bin ev hanımına fide desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde olan 10 bin ev hanımı için "Siz yeter ki üretin, balkonlar bahçe olsun" sloganıyla ücretsiz sebze, çiçek fidesi, çiçek toprağı ve saksı dağıtımında bulunacağını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde olan 10 bin ev hanımı için "Siz yeter ki üretin, balkonlar bahçe olsun" sloganıyla ücretsiz sebze, çiçek fidesi, çiçek toprağı ve saksı dağıtımında bulunacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın sosyal medya hesaplarından duyurduğu projeye 3 saate varmadan Konya'nın tüm ilçelerinden 10 bin başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, doğal hayatı ev hanımlarının balkonlarına götüreceklerini vurguladı.

Projeyi, Kovid-19 salgınına karşı en güzel cevabı, evlerini doğayla buluşturan ev hanımlarının vermesi düşüncesiyle başlattıklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Balkonlarını hobi bahçesine çevirmek isteyen 10 bin ev hanımına ücretsiz sebze ve çiçek fideleri ile çiçek toprağı ve saksı ulaştıracağız. Projemize yoğun ilgi gösteren hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Her aileden bir kişinin kabul edildiği projenin başvuruları 3 saate varmadan doldu. Projeye 31 ilçeden 10 bin ev hanımı başvuru yaptı. Başvuruların incelenmesinin ardından ücretsiz sebze ve çiçek fidesi ile çiçek toprağı ve saksılar kısa sürede ev hanımlarına ulaştırılacak."

Kaynak: AA