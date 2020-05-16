Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden yaka kamerası uygulaması Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatının, hizmet kalitesini ve saha faaliyetlerindeki etkinliği artırmak amacıyla yaka kameralı denetim uygulamasını hayata geçirdiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatının, hizmet kalitesini ve saha faaliyetlerindeki etkinliği artırmak amacıyla yaka kameralı denetim uygulamasını hayata geçirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, denetimlerde bundan sonra sesli ve görüntülü kayıt yapabilen ve uzun süre çalışmaya uygun, yüksek çözünürlüklü yaka kameraları kullanacağı belirtildi.

Açıklamada, hayata geçirilen yeni uygulamayla ilgili şunlar kaydedildi:

"Uygulama kapsamında ilk etapta devriye gezen ve motorlu ekiplerde görev yapan 50 zabıta personeline yaka kameraları dağıtıldı. Yaka kamerası uygulaması ile zabıtaya olan güvenin daha da artırılması, zabıtanın saha faaliyetlerindeki etkinliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, halkın huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla teknolojik imkanları da kullanarak, benzer uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek."

Kaynak: AA