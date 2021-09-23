Konya Büyükşehir Belediyesi yer sorunu yaşayan üniversitelileri misafir edecek - Haberler
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Konya Büyükşehir Belediyesi yer sorunu yaşayan üniversitelileri misafir edecek

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir Belediyesi yer sorunu yaşayan üniversitelileri misafir edecek

Konya Büyükşehir Belediyesinin, yurt başvurusunda yedek olan ve kalacak yer sorunu yaşayan öğrencileri misafir edeceği bildirildi.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin, yurt başvurusunda yedek olan ve kalacak yer sorunu yaşayan öğrencileri misafir edeceği bildirildi.

Belediyenin internet sitesinde yapılan açıklamada, KYK yurtlarına başvuru yapıp yerleşemeyen öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesinin kontenjan dahilinde belli bir süre misafir edeceği belirtildi.

Hizmetten faydalanmak için yayımlanan formun eksiksiz olarak doldurularak, başvuru yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, "Kesin kayıt ve yerleştirme esnasında öğrencimizden öğrenci belgesi ve KYK Yurtları Sonuç Sorgulama Belgesi (e-Devlet'ten alınabilir) istenecektir. Başvuruda yanlış bilgi girildiği tespit edilmesi durumunda başvuru iptal edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin, "https://ogrencidostu.konya.bel.tr/basvuru" adresinden başvuru yapabileceği kaydedildi.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya Büyükşehir Belediyesi yer sorunu yaşayan üniversitelileri misafir edecek - Haberler
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