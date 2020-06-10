Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Beyşehir Eşrefoğlu Bedesteni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kaynağı ile restorasyon çalışması yapılacak İçerişehir'de incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor
10.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:03

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Beyşehir Eşrefoğlu Bedesteni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kaynağı ile restorasyon çalışması yapılacak İçerişehir'de incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesinin, şehir genelindeki tarihi miraslara sahip çıkarak, gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında tüm kültür varlıklarını ortaya çıkarmak ve ihya etmek için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni'nde çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Altay, "İnşallah 1 ay içinde tamamlanıp hizmete açılmış olacak. Eşrefoğlu ve Beyşehir, Konya'nın turizmi açısından önemli yeni bir destinasyon oluşturacak. İnşallah en kısa sürede süreçler tamamlanacak ve Eşrefoğlu'na, Beyşehir'e gelenler kültür varlıklarının ayakta olduğunu görecekler. Beyşehir'in kalbinde Eşrefoğlu Camii, merkezinde İçerişehir'deki tüm restorasyon çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Beyşehir Belediyesinin yaptığı protokolle İçerişehir'deki restorasyon çalışmalarına harcanmak üzere 7 milyon 900 bin liralık bir kaynak oluşturulduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve Beyşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Uygulamayı Büyükşehir olarak biz gerçekleştiriyoruz. İnşallah her kuruş buradaki kültür varlıklarının ortaya çıkmasını ve gelen turistlerin buradan daha fazla keyif almasını sağlayacak. Şehrimize hayırlı olsun."

Açıklamada, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Altay'a teşekkür ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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