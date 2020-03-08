Konya Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklara karşı önlemlerini artırdı Konya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde artan salgın hastalıklara önlem almak ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmesi amacıyla şehir genelinde hizmet veren tüm otobüs ve tramvaylarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde artan salgın hastalıklara önlem almak ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmesi amacıyla şehir genelinde hizmet veren tüm otobüs ve tramvaylarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyenin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her gün on binlerce insanı taşıyan toplu ulaşım araçlarını salgın hastalıklara karşı dezenfekte işlemine düzenli olarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin, dünya genelinde artan salgın hastalıklar nedeniyle gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda şu bilgiler verildi:

"Belediyemiz, vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha güvenilir ve sağlıklı bir ortamda seyahat etmesi için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin ve tramvayların iç ve dış temizliğini titizlikle gerçekleştiriyor. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve ortak alanlar virüslere ve mikroplara karşı dip bucak ilaçlamaya tabi tutularak araçlar daha sonra sefere hazır hale getiriliyor."

Kaynak: AA