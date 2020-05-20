Konya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda nöbetçi ekipleriyle çalışarak vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesini sağlayacağını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır
20.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:22

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda nöbetçi ekipleriyle çalışarak vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesini sağlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın kentte sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için 31 ilçedeki bin 614 mezarlıkta temizlik çalışmalarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesinin, şehir merkezindeki büyük mezarlıklarda ziyarete gelenlerin ateşlerini ölçerek maske verdiği ve sosyal mesafeye uyulması konusuna dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bayram öncesi şehir merkezindeki ana caddelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, 31 ilçede haşere ile mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bayram süresince hizmet vermeye devam ederken, ekipler başıboş hayvanların beslenmesi konusunda ilçe belediyeleri ve hayvanseverlerle çalışmalarını sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün de şehir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet vereceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185'i arayabilecekler. Ayrıca bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 104 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebilecekler. Bunun yanında Büyükşehir Zabıta, Ramazan Bayramı'nda da 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek. Ekipler, 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karışlanması konusunda da desteğini sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikayetler ve talepler için 350 31 74 numaralı telefonlar aranabilecek. Bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verilecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleriyle ilgili şikayetlerini 221 14 00 veya Alo 153 numaralı telefona bildirebilecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Fatih Terim İlhan Cavcav Lionel Messi Bülent Uygun
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Konya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 15:34:33. #1.15#
title