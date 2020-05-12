Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı evden konser verdi
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Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı evden konser verdi

Engelliler Haftası'nı her yıl şehrin farklı noktalarında konser vererek kutlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden konser verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı evden konser verdi
12.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:06

Engelliler Haftası'nı her yıl şehrin farklı noktalarında konser vererek kutlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden konser verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalından yaklaşık 4 dakikalık video gösterimi ile Tarihi Çevir Marşı'nı seslendiren Özel Gençler Mehter Takımı'nın yine gönülleri fethettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özel gençlerin sosyal hayatın içinde olmasından son derece memnun olduklarını vurguladı.

Evlerinden yaptıkları çalışma nedeniyle Özel Gençler Mehter Takımı'na teşekkür eden Altay, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, özellikle son 18 yıllık sürede her alanda büyük bir gelişim yaşarken engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda da önemli bir dönüşüme sahne oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de birçok projeyi engelli kardeşlerimiz için hayata geçirdik. Unutmamalıyız ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha çok var olmaları ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu vesileyle Engelliler Haftası'nı kutluyor, böyle özel gün ve haftalar vesilesiyle toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasını temenni ediyorum."

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı'na ilişkin "Takım, down sendromlu, otizm tanılı, serebral palsi ve hafif zihinsel engelli 38 gençten oluşuyor. Videoda topluma mesaj da veren gençler, 'Biz Özel Gençler Mehter Takımıyız. Engelleri birlikte aşarız. Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz. En büyük engel sevgisiz olmaktır. Evde kal, mehtersiz kalma. Yapacaklarımız sınırlı ama ufkumuz geniş. 10-16 Mayıs Engelliler Haftamız evde ve mutlu olsun' dediler." bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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