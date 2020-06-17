Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yayınları dijital ortamda
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yayınları dijital ortamda

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, başta Hazreti Mevlana ile ilgili yayınlar olmak üzere şehrin birikimleriyle ortaya çıkan birçok eseri, dijital ortamda ücretsiz olarak kültür-sanat camiasının hizmetine sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yayınları dijital ortamda
17.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:23

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, başta Hazreti Mevlana ile ilgili yayınlar olmak üzere şehrin birikimleriyle ortaya çıkan birçok eseri, dijital ortamda ücretsiz olarak kültür-sanat camiasının hizmetine sundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, başta Hazreti Mevlana ile ilgili yayınlar olmak üzere şehrin birikimiyle ortaya çıkan birçok eseri dijital platforma aktardıklarını belirtti.

Yayınların web sayfasına dijital formatta yüklendiğini anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Sayfaya şu ana kadar 140 adet yayın yüklemesi yapıldı. Özellikle Konya Kadı Sicilleri, Konya Vilayet Salnameleri, Seydişehir Kadı Sicilleri, Tarihi Konya Mahalleleri, Genç ve Çocuk Yayınları, Hazreti Mevlana ile ilgili yayınlar başta olmak üzere mevcut yayınları baskı formatında kitap olarak dönüştürmeye devam ediyoruz."

Başkan Altay, okuyucuların www.konyabel.tr, www.konyakultur.com, www.konyakitapçisi.com ve www.dijitalkitabim.com sayfalarından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınlarına herhangi bir üyelik ve ücret olmadan ulaşarak istifade edebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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