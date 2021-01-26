Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yarıyıl tatilindeki öğrencilere 10 bin kitap
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yarıyıl tatilindeki öğrencilere 10 bin kitap

26.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:57
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yarıyıl tatilindeki öğrencilere 10 bin kitap

Konya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline başlayan öğrencilerin tatilini verimli geçirmesi amacıyla "kitaptatili.com" adresi üzerinden başvuru yapan 6-18 yaş arası çocuk ve gençlere çekilişle 10 bin kitap hediye ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline başlayan öğrencilerin tatilini verimli geçirmesi amacıyla "kitaptatili.com" adresi üzerinden başvuru yapan 6-18 yaş arası çocuk ve gençlere çekilişle 10 bin kitap hediye ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin 31 ilçesindeki öğrencilerin katılabileceği okuma seferberliği başlattıklarını belirtti.

Yarıyıl tatiline başlayan öğrencilere verilecek "en güzel" hediyenin kitap olacağını vurgulayan Altay, "İnşallah tatil boyunca 10 bin kitabımızı öğrencilerimizle buluşturarak ara tatili çocuklarımızın kitap okuyarak geçirmesini sağlayacağız. Toplum olarak her yaştan insanımızın kitap okumaya önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Büyükşehir belediyesi olarak ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın başarılı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize şimdiden iyi okumalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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