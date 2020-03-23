Konya Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşım duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarıyla ilgili alınan karara ilişkin yeni açıklamada bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarıyla ilgili alınan karara ilişkin yeni açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle "mümkün olduğunca" evden çıkılmaması gerektiği için toplu ulaşım araçlarına azalan talep sonucunda belediye tarafından tarifelerde düzenleme yapıldığı anımsatıldı.

Toplu ulaşım seferleri hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan düzenlemeye rağmen otobüslerimizde ve tramvaylarımızda çok az yolcu olması ve bazı seferlerde hiç yolcu olmaması nedeniyle yeniden düzenleme yapılması kararı alınmıştır. Yeni sefer saatleri https://atus.konya.bel.tr sayfasından duyurulmuştur. Ayrıca tramvaylarımız mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde çiftli, diğer saatlerde tekli olarak çalışmaya devam edecektir. Toplu ulaşım araçlarını kullanan hemşehrilerimizin değişen toplu ulaşım tarifelerini 'ATUS' web sayfası ve belediyemizin mobil uygulamasındaki ulaşım bölümünden sürekli takip etmelerini rica ederiz."

Kaynak: AA