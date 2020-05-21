Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tarımsal üretime destek
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tarımsal üretime destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime katkısını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de artırarak sürdürdüğünü bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tarımsal üretime destek
21.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:08

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime katkısını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de artırarak sürdürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal destek ve sulama yatırımlarının yanında tarımsal eğitimlere de büyük önem verildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kovid-19 sürecinde tarımsal üretimin ve gıdanın en stratejik değerlerden biri olduğunun tekrar anlaşıldığını vurguladı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'da tarımsal üretime büyük önem verdiklerinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Konya'nın 31 ilçesinde tarımsal üretimin gelişimine katkı sağlamak amacıyla tarımsal desteklere ve sulama yatırımlarına devam ediyoruz. Özellikle Kovid-19 sürecinde üretimin durmaması için tarımsal eğitimlere ayrıca önem veriyoruz. Bugüne kadar 122 bin çiftçiye yaşadıkları bölgelerde eğitim verdik. Salgın sürecinde toplu eğitimlerimize ara vermek zorunda kalsak da bireysel tarımsal eğitimlerle tarlada, serada, ağılda çiftçimizin birebir yanında olmaya devam ediyoruz. Normal süreçte okullarda yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, yarı açık cezaevi personeli ve mahkumlar tarafından uygulanmakta olan tarımsal üretim faaliyetlerine tarımsal danışmanlık hizmeti vermeyi de sürdürüyoruz. Tarımsal üretime destekler artarak devam edecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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