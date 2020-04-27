Konya Büyükşehir Belediyesi'nden işitme engelliler için ağız kısmı şeffaf maske Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde maske kullanımının zorunlu olması sonrası, işitme engellilerin maskeyle daha rahat iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla ağız kısmı şeffaf maske ürettiğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde maske kullanımının zorunlu olması sonrası, işitme engellilerin maskeyle daha rahat iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla ağız kısmı şeffaf maske ürettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) öğretmenleri ve çalışanları tarafından üretimi yapılan ağız kısmı şeffaf maskelerin, işitme engelliler tarafından çok beğenildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen KOMEK işaret dili öğretmenlerinden Firdevs Şivetoğlu, maske üretimini sürdüren KOMEK'in, işitme engelliler için de ağız kısmı şeffaf maske üreterek bu süreçte işitme engellilerin hayatını kolaylaştırdığını vurguladı.

Maskeyi teslim ettikleri işitme engellilerin çok mutlu olduklarına değinen Şivetoğlu, "Maskeleri teslim edilen işitme engelliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a da teşekkür etti. KOMEK'te üretilen ağız kısmı şeffaf maske, talepte bulunan işitme engellilere teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA