Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Derebucak'a çilek üretiminde destek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çilek üretiminde son yıllarda önemli bir gelişme kaydeden Derebucak ilçesine destekte bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çilek üretiminde son yıllarda önemli bir gelişme kaydeden Derebucak ilçesine destekte bulunduğu bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, Derebucak ilçesinde çilek üretiminin son dönemde giderek yaygınlaştığını söyledi.

Üretimin daha iyi noktalara gelmesinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de yöreye önemli katkıları olduğunu aktaran Kısa, "İlçemiz genelinde çilek üretimi yapmak için başvuru yapan çiftçilerimize Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığımız tarafından çilek naylonu desteğinde bulunulmuştur. Naylonların dağıtımı çiftçilerimize yapılırken, tarımı destekleyen ve her zaman üreticimizin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Tarımsal Daire Başkanımız Mustafa Yazlık Bey'e ilçemiz halkı adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA