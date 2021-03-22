Konya Büyükşehir Belediyesi'nden bazı arıcılara bal süzme makinesi desteği
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden bazı arıcılara bal süzme makinesi desteği

22.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:17
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden bazı arıcılara bal süzme makinesi desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında Akşehir ilçesindeki bazı arı üreticilerine yüzde 50 hibe destekli bal süzme makinesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında Akşehir ilçesindeki bazı arı üreticilerine yüzde 50 hibe destekli bal süzme makinesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen makine dağıtımına, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve destekten yararlanan arı üreticileri katıldı.

Akkaya, desteklerinden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, "Arıcılığı önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'nin neresinde olursa olsun, arıcılık ile ilgili seminerlere arıcılarımızı gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Her gittikleri seminerde yeni bilgi ve teknikler öğrendiklerini ifade ediyorlar. İnşallah bundan sonra da arıcılarımızı Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Akkaya'nın konuşmasının ardından, 13 arı üreticisine bal süzme makineleri teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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