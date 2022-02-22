Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Akşehir'e yeni otogar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Akşehir'e yeni otogar

AA, Havva Dereağzı - Güncel
 - Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Akşehir'e yeni otogar

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir'e kazandırılan yeni otogar hizmet vermeye başladı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir'e kazandırılan yeni otogar hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yatırım planlamalarını şehrin ilçeleriyle kalkınması amacıyla şekillendirdiklerini belirtti.

Şehir merkezinde hayata geçirdikleri yatırımları ilçelere de kazandırmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

" Akşehir'de yeni ve modern otogar binamızı açtık. Eski otogar binası fiziki yapısıyla özellikle ilçenin birinci derecede deprem bölgesi olmasından dolayı ciddi bir risk oluşturuyordu. 12 peronlu yeni otogarımızı açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sadece Akşehir'de değil, tüm ilçelerimizde yatırımlarımızı bir bir hizmete alıyoruz. Yeni otogarın Akşehir'imize ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ilçeye yapılan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıklamada, 10 bin metrekarelik alanda hizmet verecek Akşehir Otogarı'nın yatırım maliyetinin 7,5 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Akşehir, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title