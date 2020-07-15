Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz için film Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ve darbeye karşı direnişin yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri anısına bir film yayınladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ve darbeye karşı direnişin yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri anısına bir film yayınladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Şehitler Tepesi" isimli filmin 15 Temmuz şehitleri anısına yayınlandığı belirtildi. Açıklamada, filmi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı kaydedilerek şu bilgilere yer verildi: "Sosyal medyada on binlerce kez paylaşılan filmde, 15 Temmuz gecesi kahraman Türk milletinin, tüm Türkiye'deki şanlı direnişi ve o gece yüzbinlerce Konyalının sokaklara dökülerek vatanına sahip çıktığı görüntüler yer alıyor." Kaynak: AA