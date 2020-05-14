Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların bakım çalışmasına devam ediyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların bakım çalışmasına devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirleri alarak, kentteki bin 614 mezarlıkta Ramazan Bayramı öncesi temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların bakım çalışmasına devam ediyor
14.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:02

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirleri alarak, kentteki bin 614 mezarlıkta Ramazan Bayramı öncesi temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesinin, şehirdeki 31 ilçeye bağlı 752 mahallede bulunan bin 614 mezarlıkta temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına, vatandaşların güven içerisinde mezarlıkları ziyaret etmeleri için devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezarlıkların sokağa çıkma kısıtlaması olan günler dışında ziyarete açık olduğunu ve mutlaka sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

İl sınırlarında bulunan bütün mezarlıklarda düzenli olarak temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarının yapıldığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Görevli personelimiz iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlıklarımız sokağa çıkma kısıtlaması olan günler dışında ziyarete açık. Hemşehrilerimiz genel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilir. Hemşehrilerimizden istirhamımız, bazı bölgelerde bir gelenek olan toplu mezarlık ziyaretlerinde de sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleridir. Bu süreç atlatılıncaya kadar hükümetimizin aldığı tedbirlere uyarak her alanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterelim. Normalleşme sürecine girildi, bu sıkıntıları da en kısa zamanda atlatacağız inşallah."

Açıklamada, yapılan çalışmalarla ilgili "İl genelindeki bütün mezarlıklarda yabancı ot temizliği, genel temizlik, sulama, çapa, kuru dal budaması gibi bakım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, çalışma programı dahilinde planlanan ilçe mahalle mezarlıklarında düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, mevcut istinat duvarlarının restorasyonu, yeni istinat duvarı yapımı, parselasyon çalışmaları, yürüme yolları ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor." bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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