Konya Büyükşehir Belediyesi mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir Belediyesi mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yolu yapım çalışmaları kapsamında Antalya Çevreyolu-Seydişehir Gölyüzü Mahallesi arasındaki 4 kilometrelik yolu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yolu yapım çalışmaları kapsamında Antalya Çevreyolu- Seydişehir Gölyüzü Mahallesi arasındaki 4 kilometrelik yolu tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Seydişehir'e bağlı Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerinde 1,8 kilometre sıcak asfalt çalışması yürütüldüğü, Ketenli Mahallesi'nde de 1 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelerdeki yolların kalitesini artırmak için hem ilçe merkezlerinde hem de mahalle yollarında hummalı bir çalışma içinde olduklarını aktardı.

Altay, bu kapsamda Antalya Çevreyolundan Seydişehir Gölyüzü Mahallesi'ne giden yolda 4 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçeye bağlı Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerinde 1,8 kilometre yolda sıcak asfalt çalışması yaptık. Ketenli Mahallesi'nde de 1 kilometre sıcak asfalt yapacağız. Bu yıl Konya genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak 400 kilometre mahalle yolu yapacağız."

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık.'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ali Uğur Düm Tek Tek Burak Yamantürk
Spor Cristiano Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya Büyükşehir Belediyesi mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:55:47. #1.17#