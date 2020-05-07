KONYA Büyükşehir Belediyesi, kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte ediyor
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KONYA Büyükşehir Belediyesi, kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte ediyor

KONYA Büyükşehir Belediyesi, kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte ediyor
07.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:55

Büyükşehir Belediyesi, kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte ediyorKONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mayıs'ta açılmaya hazırlanan şehir merkezindeki berber dükkanları, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte ediyor

KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mayıs'ta açılmaya hazırlanan şehir merkezindeki berber dükkanları, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı. Ayrıca bu iş yerlerine maske ve siperlik dağıttı. Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da berber, kuaför ve güzellik salonları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. 11 Mayıs'ta yeniden açılacak olmaları nedeniyle bu iş yerlerinde hazırlık çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi de bu iş yerlerini dezenfekte etmeye başladı. Kent merkezinde bin 700 iş yerinin dezenfeksiyon çalışmasının yapılacağını ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu iş yerlerinin dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Ayrıca siperlik ve maskeleri şehir merkezindeki berber ve kuaförlerimize ulaştırılmak üzere Berberler Odamıza, ilçelerdeki berber ve kuaförlere ulaştırılmak üzere Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize teslim ettik. Odalarımız esnafımıza teslim ediyor. Ülke olarak koronavirüse karşı örnek bir mücadele gerçekleştirdik" dedi.

KONYA Büyükşehir Belediyesi, kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte ediyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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