Konya Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 nedeniyle elektronik ihale sistemine geçti Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale işlemlerinde e-ihale (elektronik ihale) yöntemini kullanacağını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale işlemlerinde e-ihale (elektronik ihale) yöntemini kullanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihalelerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

İsteklilerin ilk oturuma katılmak için belediyeye gelmelerine gerek olmadığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni uygulamayla fiziksel olarak bir temasın olmayacağı ve ihale süreçlerinde virüsün olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesine yardımcı olacağından yeni ilana çıkılacak ihalelerde tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerinde e-ihale yöntemi kullanılacak."

Kaynak: AA