Konya Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 ile mücadeleye devam ediyor Konya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Valilik ve ilçe belediyeleri ile vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gereken çalışmaları yaptığını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Valilik ve ilçe belediyeleri ile vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gereken çalışmaları yaptığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının ardından bu süreçte Valilik ve ilçe belediyeler ile koordineli olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarının el birliğiyle giderildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu süreçte herkese düşen görevin, devletin aldığı önlemlere uymak olduğunu vurguladı.

"Panik Yok Birlikte Mücadele Edeceğiz" sloganıyla devletin kurumlarıyla iş birliği içinde ekmek dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Altay şunları kaydetti:

"Belediyemiz, bu süreçte Valilik başta olmak üzere ilçe belediyeleri, emniyet personelleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grupları ve0 Fırıncılar Odası ile koordineli olarak vatandaşların en önemli besin kaynaklarından olan ekmeğin temin edilmesini ve şehir genelinde dağıtılmasını sağladı. Belediyemizin zabıta ekipleri şehir genelinde ekmek ihtiyacı olan haneleri gezerek hem vatandaşların ekmeklerini temin etti hem de vatandaşların bu süreçte sokağa çıkmasını engellemiş oldu. Ekiplerimiz sokağa çıkma yasağı bitene kadar Konya genelinde dağıtımlara devem edecekler. Hepimize düşen bu olağanüstü süreçte devletimizin aldığı önlemlere uymak ve milletimizin yanında olmaktır. Tüm gücümüzle hemşehrilerimizin yanında ve hizmetindeyiz."

Kaynak: AA