Konya Büyükşehir Belediyesi kontrollü sosyal hayat dönemine hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve ilçelerdeki esnaf odalarının başkanlarıyla video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve ilçelerdeki esnaf odalarının başkanlarıyla video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, maske takılan, el hijyenine dikkat edilen, sosyal mesafenin korunduğu ama ticaret hayatının devam ettiği yeni bir döneme girildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın süper güçleri diye ifade edilen ülkelerin, virüs karşısında çaresiz kaldığını ancak Türkiye'nin, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 18 yılda sağlıkta geldiği noktayı tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

İlk sürecin geride kaldığını, bundan sonra kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiğini dile getiren Altay, "Berberler ve kuaförlerden başlayarak 11 Mayıs itibarıyla bir açılma dönemi başladı. İnşallah bayramdan sonra durumların biraz daha normalleşmesini bekliyoruz. Ama normalden kastımız eski hayata dönüş değil. Maske taktığımız, el hijyenine dikkat ettiğimiz, sosyal mesafeyi koruduğumuz ama ticaret hayatının da devam ettiği yeni bir döneme hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için hepimizin yapması gereken hükümetimizin ilan ettiği kurallara uymak." değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gerekli tedbirleri almak için başından beri ilgililerle istişare halinde bulunduklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Muharrem Karabacak başkanımızla başından beri süreci birlikte yönetiyoruz. Süreç başladığından beri bazı tedbirler aldık. Birincisi ve en önemlisi belediye mülklerinden kira almama kararı aldık. İkinci olarak hem su fiyatlarımızı 2019 rakamlarına geri çektik hem de iş yeri kapatılan esnaflarımızın evlerinde, diğer esnaflarımızın da iş yerinde kullandıkları suyu iki ay ücretsiz hale getirdik. Şimdi berberler ve kuaförler için şu anda dezenfeksiyon çalışmalarını dükkanlarında gerçekleştiriyoruz. Ayrıca her iş yeri için iki siperlikli maske ve 20 adet maskeyi de kendilerine ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta Esnaf Odaları Birliğimize esnaf sayısı kadar 55 bin maskeyi de teslim ettik. Bugüne kadar devletine, milletine karşı sorumluluğunu yerine getirmiş ve günlük kazancıyla hem kendisine hem ailesine bakmış insanlar iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Onun için bugün hükümetimizin, belediyemizin onların yanında olduğunu ve güçlü bir ülkeye sahip olduğumuzu hissettirme zamanı."

KONESOB Başkanı Karabacak ise "Bu süreçte Büyükşehir Belediyemiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Konya farkındalığını Esnaf Odaları Birliğimizle daha güçlü hale getirdik. Ahilik kültürü bizim için önemli. Biz de bu süreçte birçok iş yerimizi kapattık. Sizin yapmış olduğunuz sosyal yardımlar, odalarımızın özverisi ve özellikle de esnaf ve sanatkarımızın durumları göz önüne alındığında yapılan yardımlar ciddi bir fayda sağlamış durumda." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA