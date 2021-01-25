Konya Büyükşehir Belediyesi katkı payı ödeyerek sokak köpeklerine evde bakım hizmeti sağlıyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi katkı payı ödeyerek sokak köpeklerine evde bakım hizmeti sağlıyor

25.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:07
Konya Büyükşehir Belediyesi katkı payı ödeyerek sokak köpeklerine evde bakım hizmeti sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak köpeklerini sahiplenen kırsal kesimdeki hayvanseverleri katkı payı ödemesiyle yüreklendiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak köpeklerini sahiplenen kırsal kesimdeki hayvanseverleri katkı payı ödemesiyle yüreklendiriyor.

"Gönüllü Hayvan Dostları Projesi" kapsamında, kent merkezinde sokaklardan toplanan sahipsiz köpekler, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Merkezde sağlık kontrolü, bakım ve aşısı yapılan hayvanlar, kulak küpesi ve çip takılan köpekler, kırsal mahallelerde yaşayan gönüllülerce sahipleniliyor.

Sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere her köpek için, belediyeden aylık 125 lira destek alan aileler, bakımını üstlendikleri hayvanlara doğal ortamda sıcak yuva imkanı sunuyor.

Türkiye'de diğer belediyelerce örnek alınan projede her gönüllü en fazla 3 köpek sahiplenebiliyor. Sahiplendirme sonrası "e-pati" adı verilen uygulamayla hayvanların periyodik kontrolü, gelişimi, aşı ve gıda desteklemeleri takip ediliyor.

Projede 2 bin hayvansever gönüllü oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, projenin Türkiye'de örnek alındığını söyledi.

Sokak hayvanlarının doğal ortamında yaşamını sürdürmesinin önemine işaret eden Altay, "Proje kapsamında son 5 yılda 2 bin vatandaşımıza, 4 bin 500'e yakın hayvan sahiplendirildi. Sokaklarda başıboş ve sahiplerince terk edilen köpekleri, hayvan barınağımızda rehabilite edildikten sonra doğal ortamda yaşamaları için merkez 3 ilçe hariç, 28 ilçemizde gönüllü vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz. Her bir köpek için de aylık 125 lira ailelere katkı payında bulunuyoruz. Amaç hayvanları doğal ortamlarında yaşamını sürdürmelerini sağlamak." diye konuştu.

Sokak hayvanlarına yerden ısıtmalı rehabilitasyon merkezi

Sahiplendirilen hayvanların, "e-pati" programıyla düzenli takibinin yapıldığını aktaran Altay, Türkiye'nin "en büyük ve modern" hayvan barınağına sahip olduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi tam donanımlı, cerrahi ameliyatların yapıldığı ve yerden ısıtma sisteminin dahi düşünüldüğü bir merkez. Tüm yaşayan canlılara değer verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sokak hayvanlarının bakımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemiz bu konuda öncü olmaya devam edecektir."

"Bu hayvanlar sürüye de eşlik ediyor"

Karapınar ilçesi Yenikuyu Mahallesi'nde 3 sokak köpeğini sahiplenen çiftçi Kadir Koçak da ailesinin hayvanları sevdiğini dile getirdi.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını anlatan Koçak, "Yaklaşık 3 ay önce belediyenin bu çalışmasından haberim oldu. Bu hayvanlara bakma imkanına sahibiz. Burada iki köpeğimin yanına 3 barınak daha yaptım. Çocuklarım da bakıyor, besliyor. Aşırı soğuklarda üşümemeleri için ek tedbirler alıyorum. Bu hayvanlar aynı zamanda sürüye de eşlik ediyor. Çevremdekilere de tavsiye ediyorum. Bunlar da can, sahiplenmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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